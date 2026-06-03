Οι δύο που ακολουθούν τον Μάριτς και οι... αφίξεις

Από τα λόγια στις πράξεις προχωρά η διοίκηση της Ομόνοιας. Από τη μέρα που… απαλλάχθηκε από το άγχος του πρωταθλήματος, άνοιξε -εσωτερικά- το κεφάλαιο των προσθαφαιρέσεων με γνώμονα τη διατήρηση του βασικού κορμού αλλά και της ποιοτικής ενίσχυσης.

Από τα ενδότερα του «τριφυλλιού» τονιζόταν και τονίζεται πως «όσους θέλουμε, θα τους κρατήσουμε» γι’ αυτό και κινήθηκαν άμεσα για τους Τάνκοβιτς, Φαμπιάνο, Σεμέδο, Ντιουνκού, Σίμιτς και Μάριτς (οι Μασούρας και Κυριακίδης αποφάσισαν να αποχωρήσουν ενώ οι Εράκοβιτς και Γιόβετιτς ενημερώθηκαν πως δεν θα συνεχίσουν).

Μετά τον Σίμιτς λοιπόν (ανακοινώθηκε προ ημερών), σειρά πήρε ο Μάριτς. Η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε χθες (02/06) και έχει διάρκεια μέχρι τον Μάιο του 2029. Στα δύο χρόνια που βρίσκεται στο «Ηλίας Πούλλος», κατέγραψε 90 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ. «Ξεχώρισε όλο αυτό το διάστημα για την αγωνιστική του παρουσία, την επιθυμία για επιτυχίες με την Ομόνοια, τη μαχητικότητα στο γήπεδο, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την προσωπικότητά του», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό φιρμάνι.

Απ’ εκεί και πέρα, οι Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς θα περάσουν την πόρτα για υπογραφές στο προσεχές διάστημα, καθώς έχουν ήδη συμφωνήσει και εκκρεμεί μόνο η ανακοίνωση. Όσον αφορά στους Σεμέδο και Ντιουνκού, πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις. Ο πρώτος απουσιάζει με την Εθνική του ομάδα και χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο ώστε να απαντήσει στην πρόταση που έχει ήδη στα χέρια του, ενώ οι επαφές με τον δεύτερο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν οι 2+2 εκκρεμότητες, τότε θα αρχίσουν οι... αφίξεις!