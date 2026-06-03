ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δύο που ακολουθούν τον Μάριτς και οι... αφίξεις

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι δύο που ακολουθούν τον Μάριτς και οι... αφίξεις

Οι Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς θα περάσουν την πόρτα για υπογραφές

Από τα λόγια στις πράξεις προχωρά η διοίκηση της Ομόνοιας. Από τη μέρα που… απαλλάχθηκε από το άγχος του πρωταθλήματος, άνοιξε -εσωτερικά- το κεφάλαιο των προσθαφαιρέσεων με γνώμονα τη διατήρηση του βασικού κορμού αλλά και της ποιοτικής ενίσχυσης.

Από τα ενδότερα του «τριφυλλιού» τονιζόταν και τονίζεται πως «όσους θέλουμε, θα τους κρατήσουμε» γι’ αυτό και κινήθηκαν άμεσα για τους Τάνκοβιτς, Φαμπιάνο, Σεμέδο, Ντιουνκού, Σίμιτς και Μάριτς (οι Μασούρας και Κυριακίδης αποφάσισαν να αποχωρήσουν ενώ οι Εράκοβιτς και Γιόβετιτς ενημερώθηκαν πως δεν θα συνεχίσουν).

Μετά τον Σίμιτς λοιπόν (ανακοινώθηκε προ ημερών), σειρά πήρε ο Μάριτς. Η συμφωνία των δύο πλευρών ανακοινώθηκε χθες (02/06) και έχει διάρκεια μέχρι τον Μάιο του 2029. Στα δύο χρόνια που βρίσκεται στο «Ηλίας Πούλλος», κατέγραψε 90 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ. «Ξεχώρισε όλο αυτό το διάστημα για την αγωνιστική του παρουσία, την επιθυμία για επιτυχίες με την Ομόνοια, τη μαχητικότητα στο γήπεδο, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την προσωπικότητά του», αναφέρει μεταξύ άλλων το σχετικό φιρμάνι.

Απ’ εκεί και πέρα, οι Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς θα περάσουν την πόρτα για υπογραφές στο προσεχές διάστημα, καθώς έχουν ήδη συμφωνήσει και εκκρεμεί μόνο η ανακοίνωση. Όσον αφορά στους Σεμέδο και Ντιουνκού, πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις. Ο πρώτος απουσιάζει με την Εθνική του ομάδα και χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο ώστε να απαντήσει στην πρόταση που έχει ήδη στα χέρια του, ενώ οι επαφές με τον δεύτερο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν οι 2+2 εκκρεμότητες, τότε θα αρχίσουν οι... αφίξεις!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη