Οι πωλήσεις των φανελών του Γκάμπριελ εκτοξεύτηκαν κατά 350% μετά το χαμένο πέναλτι

Οι πωλήσεις των φανελών του αμυντικού της Άρσεναλ, Γκάμπριελ φέρονται να εκτοξεύτηκαν στα ύψη μετά το χαμένο πέναλτι του εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League.

Μετά από ένα απόλυτα ισορροπημένο τελικό με το 1-1 να μένει και στο 90λεπτο αλλά και σε όλη την παράταση, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League στα πέναλτι με 4-3 επί της Άρσεναλ.

Μετά τον χαμένο τελικό, οι φίλοι των «κανονιέρηδων» αντέδρασαν με έναν υπέροχο τρόπο σε μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου. Μετά το χαμένο πέναλτι του Βραζιλιάνου αμυντικού Γκάμπριελ στον τελικό, οι πωλήσεις των φανελών του με την Άρσεναλ φέρονται να αυξήθηκαν κατά 350%, καθιστώντας τον το όνομα με τις περισσότερες πωλήσεις στον σύλλογο στις φανέλες του συλλόγου το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ανάρτηση του «Football on TNT».

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ ήταν εμφανώς συντετριμμένος στη συνέχεια, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον παρηγορήσουν, καθώς τα συναισθήματά του τον κατέκλυζαν. Τις επόμενες ημέρες, ο Γκάμπριελ περιέγραψε την εμπειρία ως «επώδυνη», αλλά εξέφρασε υπερηφάνεια για το επίτευγμα της ομάδας και βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους οπαδούς της Άρσεναλ.

Ετσι, αντί να στραφούν εναντίον του παίκτη, οι οπαδοί της Άρσεναλ συσπειρώθηκαν γύρω από έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της ομάδας τους. Δημοσιεύματα επιβεβαίωσαν μια αύξηση της ζήτησης για φανέλες που φέρουν το όνομα και τον αριθμό 6 του Γκάμπριελ, κάτι που ερμηνεύεται ευρέως ως μια ισχυρή χειρονομία υποστήριξης.

athletiko.gr