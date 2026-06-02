Συμφώνησαν Μπενφίκα και Μάρκο Σίλβα

Μάρκο Σίλβα και Μπενφίκα έδωσαν τα χέρια και ο Πορτογάλος τεχνικός ταξίδεψε στο Λονδίνο για να ενημερώσει τη Φούλαμ για την απόφασή του.

Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο νέος προπονητής της Μπενφίκα στη θέση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Σύμφωνα με την A Bola, οι «αετοί» της Λισαβόνας έδωσαν τα χέρια με τον 48χρονο Πορτογάλο τεχνικό για τριετές συμβόλαιο.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού ταξίδεψε στο Λονδίνο για να ενημερώσει δια ζώσης για τις αποφάσεις του την Φούλαμ, η οποία του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης.

sport-fm.gr