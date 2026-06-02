Συμφώνησαν Μπενφίκα και Μάρκο Σίλβα
ΓΗΠΕΔΟ
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Μάρκο Σίλβα και Μπενφίκα έδωσαν τα χέρια και ο Πορτογάλος τεχνικός ταξίδεψε στο Λονδίνο για να ενημερώσει τη Φούλαμ για την απόφασή του.
Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο νέος προπονητής της Μπενφίκα στη θέση του Ζοσέ Μουρίνιο.
Σύμφωνα με την A Bola, οι «αετοί» της Λισαβόνας έδωσαν τα χέρια με τον 48χρονο Πορτογάλο τεχνικό για τριετές συμβόλαιο.
Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού ταξίδεψε στο Λονδίνο για να ενημερώσει δια ζώσης για τις αποφάσεις του την Φούλαμ, η οποία του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης.
sport-fm.gr