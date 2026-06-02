Πλήγμα για την Αυστρία με Μπάουμγκαρτνερ, χάνει το Μουντιάλ!

Άσχημα νέα για την εθνική Αυστρίας, καθώς ο Κριστόφ Μπάουμγκαρτνερ τραυματίστηκε στο ζέσταμα πριν το φιλικό με την Τυνησία και θα μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο μεσοεπιθετικός της Λειψίας, που φέτος πραγματοποιούσε εξαιρετική σεζόν με 17 γκολ και 8 ασίστ στη Bundesliga, θεωρούνταν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Ραλφ Ράγκνικ.

Η Αυστρία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια και θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με Αργεντινή, Ιορδανία και Αλγερία, όμως θα στερηθεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες της.

sdna.gr