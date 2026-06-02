Οι αλλαγές που θα λάβουν χώρα στο Μουντιάλ 2026!

Το Μουντιάλ 2026 καταγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο ιστορικά ορόσημα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, εξαιτίας των πολυάριθμων ριζικών αλλαγών που συνοδεύουν τη φετινή διοργάνωση. Το BetMarket.gr συγκέντρωσε και παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις διαφοροποιήσεις που τίθενται σε ισχύ.

Η αλλαγή στο format

Η βασικότερη καινοτομία εντοπίζεται στην ίδια τη δομή διεξαγωγής του τουρνουά. Το παραδοσιακό σύστημα των 32 εθνικών ομάδων, οι οποίες κατανέμονταν σε 8 ομίλους, αντικαθίσταται από ένα διευρυμένο σχήμα με 48 αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και 12 ομίλους, διαμορφώνοντας τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.Παράλληλα, εισάγεται η διαδικασία πρόκρισης των κορυφαίων τρίτων, ακολουθώντας τα πρότυπα της τελικής φάσης του Euro. Έτσι, από τη φάση των ομίλων, την πρόκριση για τον επόμενο γύρο θα εξασφαλίσουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ, μαζί με τις 8 καλύτερες ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση. Σημειώνεται ότι στη σχετική ενότητα για τηβαθμολογία του Μουντιάλ 2026 στο BetMarket.gr θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση και για την κατάταξη των τρίτων.

Όπως είναι φυσικό, η παρουσία περισσότερων ομάδων επηρεάζει άμεσα τόσο το αγωνιστικό πρόγραμμα όσο και τη χρονική διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι αναμετρήσεις αυξάνονται από τις 64 των προηγούμενων διοργανώσεων στις 104, ενώ η συνολική διάρκεια επεκτείνεται από τις 31 στις 39 ημέρες.

Οι νέοι κανονισμοί

Στο Μουντιάλ του 2026 τίθενται σε εφαρμογή τέσσερις νέοι κανόνες, οι οποίοι φέρουν την έγκριση της IFAB, του μοναδικού διεθνούς οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game) στο ποδόσφαιρο. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στον περιορισμό των σκοπίμων καθυστερήσεων και την ενίσχυση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού, ενώ η τέταρτη εστιάζει σε ζητήματα ισονομίας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο ποδοσφαιριστής που γίνεται αλλαγή διαθέτει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, ο παίκτης που πρόκειται να εισέλθει στο ματς θα υποχρεούται να περιμένει ένα λεπτό εκτός γηπέδου ως ποινή.

Ανάλογος χρονικός περιορισμός 5 δευτερολέπτων θεσπίζεται και για την εκτέλεση των πλάγιων άουτ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η κατοχή της μπάλας θα μεταβιβάζεται αυτόματα στην αντίπαλη ομάδα.

Επιπλέον, οι παίκτες στους οποίους παρέχεται ιατρική περίθαλψη θα πρέπει να εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένουν τη συμπλήρωση ενός λεπτού πριν επιστρέψουν σε αυτόν.

Τέλος, το VAR αποκτά πλέον δικαίωμα παρέμβασης για περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας και υποδείξεων κόρνερ, εφόσον υπάρχει ξεκάθαρο διαιτητικό σφάλμα. Η ειδοποιός διαφορά με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ότι, για λόγους οικονομίας χρόνου, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται αυτόματα από το δωμάτιο του VAR, χωρίς να απαιτείται η επανεξέταση της φάσης στο monitor από τον πρώτο διαιτητή.

Το AI επηρεάζει τις καινοτομίες του Μουντιάλ 2026

Στις αρχές του 2026 η FIFA ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία τεχνολογίας Lenovo. Στόχος αυτής της σύμπραξης είναι η απλοποίηση της λειτουργίας του VAR μέσω της χρήσης Avatar.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισάγει ψηφιακά Avatar, τα οποία θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι του ημιαυτόματου συστήματος οφσάιντ. Όλοι οι συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ 2026 θα υποβληθούν σε σκανάρισμα, με σκοπό τη δημιουργία ενός εξαιρετικά ακριβούς τρισδιάστατου μοντέλου του σώματός τους. Το σύστημα αυτό θα παρακολουθεί τις κινήσεις των παικτών ακόμη και στις πιο περίπλοκες φάσεις, μειώνοντας τις πιθανότητες λάθους στις αποφάσεις αλλά και τον χρόνο που σπαταλούν οι διαιτητές στη χρήση του VAR.

Παράλληλα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά η πλατφόρμα Football AI Pro, ένα εργαλείο πλήρους ανίχνευσης των ποδοσφαιριστών και των ομάδων που βοηθά στη χρήση δεδομένων και την ανάλυση της τακτικής πριν και μετά από κάθε αγώνα.

Ταυτόχρονα, οι τηλεθεατές θα έχουν πρόσβαση σε υλικό μέσα από την κάμερα σώματος του διαιτητή, η οποία χάρη σε ειδικό λογισμικό σταθεροποίησης που βασίζεται σε AI θα προσφέρει πιο ομαλή εικόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επιστρατεύεται και στον τομέα της ασφάλειας, σε μία ακόμα από τις καινοτομίες Μουντιάλ 2026. Η FIFA και οι διοργανώτριες χώρες –οι οποίες για πρώτη φορά στην ιστορία είναι τρεις διαφορετικές– θα χρησιμοποιήσουν ρομποτικούς σκύλους με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιτήρηση των περιβαλλόντων χώρων περιμετρικά των σταδίων.

athletiko.gr