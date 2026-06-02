«Στη Ρεάλ Μαδρίτης με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας ο Κονατέ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής As, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμφωνήσει με τον Ιμπραΐμα Κονατέ, για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Γάλλος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, από την οποία αποχωρεί μετά από 5 σεζόν, ενώ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «As», η «βασίλισσα» έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο, με το γνωστό ισπανικό Μέσο να αποκαλύπτει επίσης ότι το συμβόλαιό του θα είναι τετραετούς διάρκειας.

Πλέον, το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του είναι να ολοκληρωθούν οι προεδρικές εκλογές του συλλόγου, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 12 Μαΐου, με τον Κονατέ να ανακοινώνεται άμεσα, σε περίπτωση επανεκλογής του Φλορεντίνο Πέρεθ.

sport-fm.gr