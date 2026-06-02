Επίσημο του Μάριτς μέχρι το 2029!

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βόσνιο χαφ μέχρι το 2029

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Ο ασταμάτητος Ματέο Μάριτς θα συνεχίσει να τα δίνει όλα στο γήπεδο για το τριφύλλι στο στήθος καθώς έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας μας!

Το νέο συμβόλαιο έχει χρονική διάρκεια μέχρι το 2029.

Ο Ματέο εντάχθηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ το 2024 και δύο χρόνια αργότερα στέφθηκε πρωταθλητής Κύπρου, έχοντας σημαντική συνεισφορά στην ομάδα που έσπασε τα ρεκόρ στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Κατέγραψε 90 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ, ενώ συμμετείχε δύο φορές στη League Phase του UEFA Conference League φτάνοντας στη φάση των «24». Ξεχώρισε όλο αυτό το διάστημα για την αγωνιστική του παρουσία, την επιθυμία για επιτυχίες με την ΟΜΟΝΟΙΑ, τη μαχητικότητα στο γήπεδο, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την προσωπικότητά του.

Συγχαίρουμε τον Ματέο για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις.

