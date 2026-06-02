Δύσκολα στο Game 1 με Ολυμπιακό Σλούκας και Ρογκαβόπουλος

Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή Σλούκα και Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Με προβλήματα φτάνει στους τελικούς της Stoiximan GBL ο Παναθηναϊκός.

Τόσο ο Κώστας Σλούκας, όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκαναν ατομικό πρόγραμμα την Τρίτη και είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστούν στο αυριανό Game 1 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (21:00).

Ο αρχηγός της ομάδας είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση τον Απρίλιο, έπαιξε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ αλλά απουσίαζε από τον δεύτερο, ενώ ο 25χρονος φόργουορντ ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Σε αντίθεση με αυτούς, οι Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είναι ετοιμοπόλεμοι.

Ενδεχόμενη απουσία του Σλούκα από το Game 1 ίσως οδηγήσει σε αλλαγή στην εξάδα των ξένων, με τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει τη θέση κάποιου ψηλού (πιθανώς του Χουάντσο, όπως έγινε και στο Game 2 κόντρα στον ΠΑΟΚ).

