Τώρα να μιλάμε για ελπίδες;

Στο στάδιο Αλφαμέγα απέναντι στον Απόλλωνα, αύριο Κυριακή (18:00), είναι η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να επανέλθουν στις επιτυχίες και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι αγωνίζονται μεταξύ τους Πάφος FC και Άρης, με τις οποίες ανταγωνίζεται για την 4η θέση, που υπάρχει ενδεχόμενο να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η αλήθεια όμως είναι πως με τον φετινό ΑΠΟΕΛ είναι δύσκολο να μιλάς για ελπίδες, αφού σε καμία περίπτωση δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να κάνει μια πορεία που θα τον φέρει σε ευνοϊκή θέση. Μάλιστα, απέναντί του είναι μια ομάδα που δεν μπόρεσε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στα τελευταία συναπαντήματά τους. Συγκεκριμένα, έχασε τα τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ αποκλείστηκε στο κύπελλο από τους γαλάζιους με μια ήττα και μια ισοπαλία.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έχει υποχρέωση να διεκδικήσει το διπλό και αναλόγως θα φανεί ποιες πιθανότητες θα έχει για τις επόμενες δύο αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της χρονιάς. Εκτός πλάνων του Ουρουγουανού προπονητή θα είναι οι τιμωρημένοι (λόγω καρτών) Λαΐφης και Μιρ, καθώς και οι τραυματίες Μπέλετς, Χριστοδούλου και Μάγιερ. Φυσικά, εκτός είναι και ο Μαρκίνιος, που, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι 100% έτοιμος.