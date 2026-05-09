Ο Πελίστρι έχει χάσει το 47% των αγώνων του στον Παναθηναϊκό

Όταν πατούσε το πόδι του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2024, οι προσδοκίες βρίσκονταν στα ύψη. Κι όχι αδίκως θα μπορούσε να πει κανείς. Σχεδόν δύο χρόνια και πέντε τραυματισμούς αργότερα, δίπλα από το όνομά του πλανάται ένα μεγάλο «what if».

Ο Φακούντο Πελίστρι ήρθε στο «τριφύλλι» ως ένα εξαιρετικό ταλέντο που έψαχνε απλώς μία ομάδα να τον εμπιστευτεί, μιας και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έβρισκε τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής. Στον Παναθηναϊκό όμως, οι πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά και οι συχνοί τραυματισμοί, δεν έχουν καταφέρει να τον κάνουν να ξεχωρίσει.

Αν και ήταν (και είναι ακόμα), βασικό κι αναντικατάστατο γρανάζι του Μαρσέλο Μπιέλσα στην εθνική Ουρουγουάης, ο Φακούντο Πελίστρι δεν κατάφερε ποτέ να δικαιολογήσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν για εκείνον. Το καλοκαίρι του 2024 ο Παναθηναϊκός επένδυσε κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για το 55% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε δύο χρόνια δεν έχει καταφέρει να δικαιολογήσει αυτό το μεγάλο, για τα δεδομένα του «τριφυλλιού», ποσό.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ αποτέλεσε προσωπική επιλογή του τότε προπονητή του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος όμως δεν μαρκοημέρευσε στον πάγκο του «τριφυλλιού». Παρ' όλα αυτά, ο Πελίστρι βρέθηκε στα βασικά πλάνα και των επόμενων προπονητών του Παναθηναϊκού (Βιτόρια και Μπενίτεθ), ομως οι συχνοί του τραυματισμοί τον... πρόδωσαν. Συγκεκριμένα, σε δύο χρόνια παρουσίας ο Πελίστρι έχει αγωνιστεί 53 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (με 4 γκολ και 7 ασίστ), έχοντας παράλληλα λείψει από 47 (44 μέχρι σήμερα συν τρία που θα λείψει μέχρι το τέλος της σεζόν μετά τον νέο τραυματισμό του) παιχνίδια. Συνολικά σε 100 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί σε 53, ενώ έχει χάσει λόγω τραυματισμού 47!

Ο 24χρονος εξτρέμ έχει δείξει ευπάθεια στον προσαγωγό του, εκεί όπου έχει εμφανίσει τους περισσότερους τραυματισμούς του. Συνολικά από το καλοκαίρι του 2024 όταν και ήρθε στον Παναθηναϊκό έχει μείνει εκτός δράσης για 193 ημέρες, οι οποίες θα αυξηθούν κι άλλο μετά τον νέο τραυματισμό του. Οι πολλοί τραυματισμοί του σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει σπαταλήσει κατά καιρό και του έχουν φέρει τη... ταμπέλα του «χασογκόλη», τον έχουν αναγάγει στη συνείδηση του κόσμου του Παναθηναϊκού ως ποδοσφαιριστή που «δεν αξίζει» να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας.

Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μία πολύ σημαντική επένδυση, ενώ το γεγονός ότι είναι μόλις 24 ετών και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τους «πράσινους». Επιπλέον, το επικείμενο Μουντιάλ, στο οποίο, εκτός κι αν ο τραυματισμός του δεν του επιτρέψει, θα συμμετάσχει με την εθνική Ουρουγουάης, αναμένεται να του ανεβάσει τη χρηματιστηριακή αξία και να τον κάνει... δημοφιλή στη μεταγραφική αγορά.

