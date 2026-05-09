Ο Μάρκο Σίλβα το φαβορί για τη θέση του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

Ο Ζοζέ Μουρίνιο παίζει πολύ δυνατά για επιστροφή στη Ρεάλ, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ πείθεται ολοένα και πιο πολύ στην απόφαση να επαναφέρει τον επαναφέρει στον πάγκο των «Μερένγκες», μετά από 13 χρόνια.

Μια τέτοια κίνηση είναι ικανή να προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων, καθώς, σύμφωνα με τα μέσα της Πορτογαλίας η Μπενφίκα έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του «Special One» για τον πάγκο της.

Όπως γράφει η A Bola: «Η έξοδος του Μουρίνιο από την Μπενφίκα γίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστική, με τον Μάρκο Σίλβα να είναι η επιλογή που προτιμούν οι άνθρωποι του συλλόγου για να αναλάβει τη θέση και τον ίδιο να γνωρίζει το ενδιαφέρον της Μπενφίκα για τον ίδιο».

Υπενθυμίζεται πως ο 48χρονος Πορτογάλος προπονητής έχει σημειώσει εξαιρετική δουλειά την τελευταία πενταετία στο «Κρέιβεν Κότατζ» και αποθεώνεται από τους φίλους της Φούλαμ, όμως παραμένει… στον αέρα αφού το συμβόλαιό του με τους Λονδρέζους λήγει στα τέλη Ιουνίου και δεν έχει ακόμη συμφωνήσει για την ανανέωση της συνεργασίας του με το κλαμπ.