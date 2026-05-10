ΒΙΝΤΕΟ: «Σείστηκε» το ΓΣΠ για τον Γιόβετιτς
Δημοσιευτηκε:
Γνώρισε την αποθέωση συγκινημένος
Αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για τον Στέφαν Γιόβετιτς.
Ο Μαυροβούνιος επιθετικός κατέγραψε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των πρασίνων καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και όμως ο ίδιος αποκάλυψε προ ημερών, το σημερινό ματς με την ΑΕΚ είναι το τελευταίο του.
Ο 36χρονος γνώρισε την αποθέωση από τις τέσσερις κατάμεστες πράσινες κερκίδες, καθώς εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας. Ο Γιόβετιτς κατέγραψε 78 παιχνίδια στις δύο σεζόν που βρίσκεται στο «τριφύλλι», σκόραρε 17 γκολ και μοίρασε άλλα 16.
Πιο κάτω το βίντεο της αποθέωσης και η συγκίνηση του:
Αποθεώθηκε ο Γιόβετιτς κατά την είσοδό του στον αγώνα, στο τελευταίο του ματς με τη φανέλα της @OMONOIAfootball ❗️ pic.twitter.com/CUT1Nc1Bpg— gipedo.politis.com.cy (@GipedoPolitis) May 10, 2026