ΒΙΝΤΕΟ: «Σείστηκε» το ΓΣΠ για τον Γιόβετιτς

Αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για τον Στέφαν Γιόβετιτς.

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός κατέγραψε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των πρασίνων καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται και όμως ο ίδιος αποκάλυψε προ ημερών, το σημερινό ματς με την ΑΕΚ είναι το τελευταίο του.

Ο 36χρονος γνώρισε την αποθέωση από τις τέσσερις κατάμεστες πράσινες κερκίδες, καθώς εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας. Ο Γιόβετιτς κατέγραψε 78 παιχνίδια στις δύο σεζόν που βρίσκεται στο «τριφύλλι», σκόραρε 17 γκολ και μοίρασε άλλα 16.

