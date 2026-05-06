Ανοίγει ξανά η νότια για τους Ομονοιάτες!

Έγινε το αναμενόμενο με τη νότια!

Οι φίλοι της Ομόνοιας εξάντλησαν τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν για το παιχνίδι της Κυριακής (10/05) με την ΑΕΚ, μετά από το οποίο θα γίνει η απονομή του τροπαίου.

Η διοίκηση των πρασίνων προχώρησε στα απαραίτητα διαβήματα και έτσι θα παραχωρηθεί μέρος της νότιας στους φίλους του «τριφυλλιού», όπως αναφέρουν οι τελευταίες εξελίξεις.

Εντός των επόμενων ωρών θα προκύψει και η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες που αφορούν στον αριθμό των εισιτηρίων. Υπενθυμίζουμε πως με τον Άρη, παραχωρήθηκαν επιπλέον 2450.