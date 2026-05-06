Κάτοικος Λεμεσού και τη νέα σεζόν ο Ούγκο Μάρτινς!

Κλείνει μια μια τις εκκρεμότητες της η ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού βλέπει δειλά δειλά την επόμενη αγωνιστική περίοδο κι έτσι η προεργασία άρχισε από νωρίς. Η παραμονή ή όχι του Ούγκο Μαρτίνς ήταν πρώτη στη σχετική ατζέντα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Πορτογάλος θα παραμείνει κάτοικος Λεμεσού.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνονται, καθώς η διοίκηση εξάσκησε το δικαίωμα ανανέωσης με την πλευρά του Μαρτίνς κι έτσι οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί στη σεζόν 2026-27.

Η ΑΕΛ ευελπιστεί πως η διατήρηση του 48χρονου τεχνικού θα δουλέψει υπέρ της ομάδας, καθώς ο ίδιος πλέον θα χτίσει το ρόστερ με στόχο μια πρωταγωνιστική πορεία σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση.