Νέα σελίδα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ανακοινώθηκε ο Τέρζιτς

Τα καλά παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει ο θυμόσοφος λαός και η Αθλέτικ Μπιλμπάο ανακοίνωσε από τις αρχές Μαΐου τον προπονητή της για την επόμενη μέρα μετά το τέλος εποχής του Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο των Βάσκων.

Η ισπανική ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Πολλά ονόματα είχαν δει το φως της δημοσιότητας για τον «αντί-Βαλβέρδε», αλλά οι άνθρωποι του συλλόγου έκριναν πως ο Τέρζιτς είναι η ιδανικότερη επιλογή.

Ο 43χρονος τεχνικός είναι χωρίς ομάδα σχεδόν δύο χρόνια αφού από τον Ιούνιο του 2024 όπου αποτέλεσε παρελθόν από την Ντόρτμουντ δεν είχε βρεθεί σε πάγκο άλλου συλλόγου.

Ο Τέρζιτς είχε οδηγήσει τους Βεστφαλούς στην τελευταία του σεζόν (2023/24) στον τελικό του Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει κατακτήσει συνολικά δύο τίτλους με την Ντόρτμουντ, ένα κύπελλο (2020/21) και ένα σούπερ καπ (2019/20).