Επίσημη δήλωση για το μέλλον Κονομή

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ολυμπιακού, μιλώντας στον Super Sport FM 104.0, ρωτήθηκε για τον Λεωνίδα Κονομή και είπε συγκεκριμένα:

«Το βέβαιο είναι πως η διοίκηση του Ολυμπιακού, το επιβεβαιώνω, δεν δέχθηκε καμία επίσημη πρόταση, από την άλλη δεν είναι περίεργο που διάφοροι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του Λεωνίδα Κονομή ναι (σ.σ. πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 50.000 ευρώ, μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του», τόνισε προσθέτοντας πως είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά αφού ζούμε σε εποχές που το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό και ποδοσφαιριστές αλλάζουν ομάδες»