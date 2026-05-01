Έφθασε η στιγμή να ανταμειφθούν οι κόποι της

Αδειάζει η κλεψύδρα για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (02/05). Η Ομόνοια δίνει ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν με τον Άρη, στο οποίο θα ψάξει τη νίκη ώστε να «κλειδώσει» το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Οι πράσινοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους, με τον Χένινγκ Μπεργκ να μην υπολογίζει στον Παναγιώτη Αντρέου. Ο νεαρός Κύπριος θα προφυλαχθεί και δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, ο Νορβηγός τεχνικός θα προσεγγίσει το παιχνίδι με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να… τελειώσει τη δουλειά.

Η Ομόνοια χρειάζεται μόνο το τρίποντο και προς αυτή την κατεύθυνση δούλεψαν άπαντες στο «Ηλίας Πούλλος». Το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού» ζήτησε πειθαρχία και επαγγελματισμό από τους ποδοσφαιριστές, για να ορίζουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Η Ομόνοια δεν θέλει να εξαρτάται από ενδεχόμενες απώλειες της ΑΕΚ. Θέλει η ίδια να ξεμπερδέψει και να παρουσιαστεί ξανά αντάξια των προσδοκιών μπροστά σε σχεδόν τέσσερις κατάμεστες κερκίδες.

Ο Μπεργκ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε ιδιαίτερες αλλαγές. Κυριακίδης, Μπάλκοβετς, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου και Ντιουνκού δεν θα χάσουν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα, ενώ δεδομένες θεωρούνται και αυτές των Μάριτς και Εβάντρο. Λόγω της απουσίας του Αντρέου, ο Άιτινγκ αναμένεται πως θα… επιστρατευτεί και θα βρεθεί ξανά στο αρχικό σχήμα μετά από αρκετό διάστημα. Η τελευταία του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα σημειώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, στο πρώτο ματς με τη Ριέκα. Οι Σεμέδο, Τάνκοβιτς και Μαέ θα παραταχθούν στην επιθετική γραμμή. Οι πολλές επιλογές του Μπεργκ -μιας και δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα- δίνουν την ευκαιρία στον Μπεργκ να διαμορφώσει τα πλάνα του, ανάλογα και με την εξέλιξη της αναμέτρησης.