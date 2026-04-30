Θα τα κάνει θρύψαλα!

Το ΓΣΠ το Σάββατο φοράει τα γιορτινά του και θα στολιστεί σε πράσινο φόντο, με τον κόσμο της Ομόνοιας να περιμένει τη νίκη από τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ. Εφόσον αυτή έρθει, θα σηματοδοτήσει με κάθε επισημότητα την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος, πολύ πιο εύκολα απ΄ όσο περίμεναν. Δεν έμεινε... χαρτάκι για τη δυτική, την ανατολική και τη βόρεια, ενώ η διοίκηση εξασφάλισε εισιτήρια για μέρος της νότιας, όπως ενημέρωσε χθες, τα οποία επίσης εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες! Η ζήτηση ήταν μεγάλη αφού πρόκειται για ένα ματς που παίρνει πλέον ιστορική μορφή.

Το σίγουρο είναι ένα. Πως το ρεκόρ της σεζόν 2009-10, που ήταν στις 162.010, θα γίνει θρύψαλα, ενώ το πιθανότερο είναι πως... θρύψαλα θα γίνει και το παγκύπριο ρεκόρ που ανήκει στον ΑΠΟΕΛ (172.317). Για την ώρα έχει διαθέσει 137.749 εισιτήρια. Πέραν του παιχνιδιού με τον Άρη, η Ομόνοια θα δώσει ακόμη δύο στο ΓΣΠ. Απέναντι σε ΑΕΚ και στο φινάλε με τον Απόλλωνα. Να σημειώσουμε όμως πως τότε έδωσε 16 ματς, ενώ ώς τώρα έχει ήδη δώσει 17 ματς.

Με ΑΠΟΕΛ τα πιο εμπορικά

Στον α΄ γύρο κόπηκαν περισσότερα εισιτήρια (60.880) μιας και έδωσε εφτά ματς, ενώ σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα πιο εμπορικά της. Αυτό με τον ΑΠΟΕΛ. Στον β΄ γύρο, η διάθεση των εισιτηρίων ήταν κάπως μειωμένη (50.488) αλλά έδωσε έξι αγώνες. Το πιο εμπορικό της ήταν το πρόσφατο με τον ΑΠΟΕΛ για τα πλέι οφ, όπου ξεπέρασε τις 15.000.

Α΄ ΓΥΡΟΣ: Με Ακρίτα (5.640), ΑΕΚ (7.897), ΑΕΛ (8.286), Άρη (8.307), Πάφος FC (10.435), ΑΠΟΕΛ (14.181), Ομόνοια Αρ. (6.134).

Β΄ ΓΥΡΟΣ: Με Εθνικό Άχνας (6.068), Ανόρθωση (9.729), Ε.Ν. Ύψωνα (8.558), Ένωση (6.935), Απόλλωνα (12.864), Ολυμπιακό (6.294).

ΠΛΕΪ ΟΦ: Με Πάφος FC (11.299), ΑΠΟΕΛ (15.122).