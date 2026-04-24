Σάκοτα: «Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό τεστ πριν το Final Four του BCL»

H AEK, πριν δοκιμαστεί στο Final Four του BCL, έχει να ολοκληρώσει πρώτα και τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Όπου στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena. Ένα ματς περισσότερο δοκιμασία από οτιδήποτε άλλο.

Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας πως ένα τέτοιο παιχνίδι είναι το ιδανικό για την ομάδα του, προτού πραγματοποιήσει το ταξίδι με προορισμό τη Βαρκελώνη. Εκεί όπου έχει ως στόχο να φτάσει στην πηγή και να... πιει νερό. Να κατακτήσει δηλαδή το ευρωπαϊκό!

«Γεγονός είναι, ότι παίζουμε με την ομάδα, που είναι πρώτη στην EuroLeague και πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και χωρίς ήττα.

Πριν από το F4 του BCL δε θα μπορούσαμε να έχουμε πιο δυνατό τεστ. Θα θέλαμε να παίξουμε καλύτερα κόντρα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον προημιτελικό Κυπέλλου, και να στείλουμε ένα "μήνυμα" στον κόσμο μας, ότι προετοιμαζόμαστε όσο πιο δυνατά μπορούμε».

