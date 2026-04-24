Σάκοτα: «Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό τεστ πριν το Final Four του BCL»

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα, πριν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL

H AEK, πριν δοκιμαστεί στο Final Four του BCL, έχει να ολοκληρώσει πρώτα και τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Όπου στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena. Ένα ματς περισσότερο δοκιμασία από οτιδήποτε άλλο.

Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας πως ένα τέτοιο παιχνίδι είναι το ιδανικό για την ομάδα του, προτού πραγματοποιήσει το ταξίδι με προορισμό τη Βαρκελώνη. Εκεί όπου έχει ως στόχο να φτάσει στην πηγή και να... πιει νερό. Να κατακτήσει δηλαδή το ευρωπαϊκό!

«Γεγονός είναι, ότι παίζουμε με την ομάδα, που είναι πρώτη στην EuroLeague και πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και χωρίς ήττα. 

Πριν από το F4 του BCL δε θα μπορούσαμε να έχουμε πιο δυνατό τεστ. Θα θέλαμε να παίξουμε καλύτερα κόντρα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον προημιτελικό Κυπέλλου, και να στείλουμε ένα "μήνυμα" στον κόσμο μας, ότι προετοιμαζόμαστε όσο πιο δυνατά μπορούμε».

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Άρης Λεμεσού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

