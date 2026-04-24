Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της EuroLeague με δύο «αιώνιους»

Μετά την κορυφαία πεντάδα της χρονιάς, η EuroLeague δημοσίευσε και τη δεύτερη καλύτερη, στην οποία ξανά το ελληνικό στοιχείο είναι… έντονο.

Μετά τους Νίκολα Φιλουτίνοφ και Σάσα Βεζένκοφ από πλευράς Ολυμπιακού να κάνουν την είσοδο τους στην κορυφαία πεντάδα, οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν ακόμη έναν παίκτη τους να διακρίνεται, ενώ έχουμε και την πρώτη εκπροσώπηση του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκαν ως μέλη της δεύτερης κορυφαίας πεντάδας της Ευρωλίγκας, παρέα με τους Γουέιντ Μπόλντγουιν και Τάλερ Χόρτον-Τάκερ από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και με τον Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.