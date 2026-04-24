Λαμίν Γιαμάλ: Ανησυχία για τον τραυματισμό του

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ισπανίας και την Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στον αγώνα απέναντι στη Θέλτα για την La Liga.

Ο νεαρός εξτρέμ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 40ό λεπτό, ωστόσο αμέσως μετά την εκτέλεση κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονά έντονα στον οπίσθιο μηριαίο. Η εικόνα του προκάλεσε άμεση ανησυχία, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν κοντά του και τον ίδιο να αποχωρεί λίγο αργότερα αναγκαστικά, δίνοντας τη θέση του στον Ρούνι Μπαρντατζί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα κάνουν λόγο για θλάση, ωστόσο το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού θα φανεί μετά τις εξετάσεις. Το ενδεχόμενο πιο σοβαρής ζημιάς παραμένει ανοιχτό, γεγονός που αυξάνει την αγωνία ενόψει του Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ο ειδικός αθλητίατρος Πέδρο Λουίς Ριπόλ επεσήμανε ότι τέτοιου είδους τραυματισμοί έχουν υψηλό ποσοστό υποτροπής, αγγίζοντας το 30%. Όπως ανέφερε, αν η ζημιά εντοπίζεται στη μυϊκή κοιλιά, η αποθεραπεία είναι συνήθως πιο γρήγορη. Αντίθετα, εάν επηρεάζεται η περιοχή σύνδεσης μυός και τένοντα, τότε η αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 4 έως 6 εβδομάδες.

Με το Μουντιάλ να απέχει περίπου 50 ημέρες, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, θεωρείται πολύ πιθανό ο Γιαμάλ να χάσει και το επερχόμενο Clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ακόμη πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα».

