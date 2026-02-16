ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ομόνοια Αραδίππου

Ο Βίκτορ Κοβαλένκο μετακόμισε από τον Άρη στον Ολυμπιακό με στόχο να ενισχύσει στο δημιουργικό κομμάτι την ομάδα του Κωστή βοηθώντας με την ποιότητα και την εμπειρία του στην προσπάθεια που γίνεται για παραμονή.

Μετρώντας ήδη τα πρώτα του λεπτά με την μαυροπράσινη φανέλα, ο Κοβαλένκο έδειξε πως μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, σ΄ένα παιχνίδι (σ.σ. Ομόνοια Αραδίππου) όπου ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή απόδοση, ήταν ο άνθρωπος που παρολίγον να πετύχει το γκολ που όπως εξελισσόταν ο αγώνας, θα ήταν αρκετό για το τρίποντο.

Στο 86ο λεπτό βρέθηκε εντός περιοχής και σχεδόν πέφτοντας έκανε το πλασέ για να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Εκείνη ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία που βρήκε ο Τακτακαλάς στο παιχνίδι. Γενικά όμως, με την είσοδό του στο ματς, έδωσε άλλη πνοή μεσοεπιθετικά στον Ολυμπιακό.

Ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος και της μεγάλης μάχης που είναι σε εξέλιξη στο κάτω διάζωμα της βαθμολογίας, ο Κοβαλένκο μπορεί να δώσει πράγματα κάνοντας γιατί όχι και τη διαφορά στην ομάδα.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Tags

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To όνειρο ξεθωριάζει

ΑΕΚ

|

Category image

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Νεοφύτου: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για να βοηθήσω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

Ελλάδα

|

Category image

Ψαγμένος οπαδός της Μπράιτον πήγε Άνφιλντ ντυμένος γλάρος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 19 λεπτά από την τριάρα στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη