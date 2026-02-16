Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

Ο Βίκτορ Κοβαλένκο μετακόμισε από τον Άρη στον Ολυμπιακό με στόχο να ενισχύσει στο δημιουργικό κομμάτι την ομάδα του Κωστή βοηθώντας με την ποιότητα και την εμπειρία του στην προσπάθεια που γίνεται για παραμονή.

Μετρώντας ήδη τα πρώτα του λεπτά με την μαυροπράσινη φανέλα, ο Κοβαλένκο έδειξε πως μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, σ΄ένα παιχνίδι (σ.σ. Ομόνοια Αραδίππου) όπου ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή απόδοση, ήταν ο άνθρωπος που παρολίγον να πετύχει το γκολ που όπως εξελισσόταν ο αγώνας, θα ήταν αρκετό για το τρίποντο.

Στο 86ο λεπτό βρέθηκε εντός περιοχής και σχεδόν πέφτοντας έκανε το πλασέ για να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Εκείνη ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία που βρήκε ο Τακτακαλάς στο παιχνίδι. Γενικά όμως, με την είσοδό του στο ματς, έδωσε άλλη πνοή μεσοεπιθετικά στον Ολυμπιακό.

Ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος και της μεγάλης μάχης που είναι σε εξέλιξη στο κάτω διάζωμα της βαθμολογίας, ο Κοβαλένκο μπορεί να δώσει πράγματα κάνοντας γιατί όχι και τη διαφορά στην ομάδα.