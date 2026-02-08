ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη διεξαγωγή των τριών παιχνιδιών της Κυριακής (08/02)
Με τις δυο πρωτοπόρες στη βαθμολογία, Ομόνοια και ΑΕΚ, να παίρνουν τεράστια διπλά επί Πάφο FC και ΑΠΟΕΛ, και τον Απόλλωνα να ακολουθεί πλέον στην τρίτη θέση συνεχίστηκε η 21η αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που ολοκληρώνεται το βράδυ της Δευτέρας (09/02).
21η αγωνιστική
Ένωση - Εθνικός Άχνας 0-2
(50’ Αντερέγκεν, 66’ Σιβέιρο)
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-2
(45' Κούτσακος / 45+4' Καμπρέρα, 81' Ροντέν )
Απόλλων - Ολυμπιακός 3-1
(45+4' Τόμας, 70΄Ζμέρχαλ, 83' Βεϊσμπέκ / 11' Ενρίκε)
Πάφος FC - Ομόνοια 2-4
(8' Πηλέας, 79' Λελέ / 11' Μαέ, 49', 81', 90' Σεμέδο)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου
19:00 Άρης - Ανόρθωση
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ακρίτας
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – ΑΕΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (22η αγων.): Ανόρθωση-Ε.Ν. Ύψωνα (13/02, 19:00), Ακρίτας-Άρης (14/02, 16:00), Ομόνοια-Ένωση (14/02, 17:00), ΑΕΚ- Απόλλων (14/02, 19:00), Ολυμπιακός-Ομόνοια Αρ. (15/02, 15:00), Εθνικός Άχνας-ΑΠΟΕΛ (15/02, 16:00), ΑΕΛ-Πάφος FC (15/02, 19:00)