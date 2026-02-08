Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

Τρία παιχνίδια περιλάμβανε το σημερινό (08/02) πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan και όλοι επεφύλασσαν ανατροπή.

Η Ομόνοια στην Πάφο βρέθηκε να χάνει στο 8’, όμως κέρδισε τον αγώνα με 4-2 (8' Πηλέας, 79' Λελέ / 11' Μαέ, 49', 81', 90' Σεμέδο).

Πίσω στο σκορ βρέθηκε και ο Απόλλωνας απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά ισοφάρισε πριν από το τέλος του πρώτου μέρους και εξασφάλισε τη νίκη στο δεύτερο (45+4' Τόμας, 70΄Ζμέρχαλ, 83' Βεϊσμπέκ / 11' Ενρίκε).

Ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε στο ΓΣΠ της ΑΕΚ στο 45’ , όμως οι κιτρινοπράσινοι ισοφάρισαν πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και εν τέλει πήραν το τρίποντο (45' Κούτσακος / 45+4' Καμπρέρα, 81' Ροντέν ).