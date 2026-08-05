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Το Ανορθωσιάτικο λεωφορείο

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Ανορθωσιάτικο λεωφορείο

Μία από τις αποκαλύψεις στην εκδήλωση της Ανόρθωσης

Το βράδυ της Τρίτης (4/8), στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» σηματοδοτήθηκε η νέα αρχή στην Ανόρθωση. 

Ο κόσμος έδωσε μαζικά το παρών του, δείχνοντας για άλλη μία φορά την στήριξη του στην ομάδα ενόψει της έναρξης της νέας απαιτητικής σεζόν. 

Ανάμεσα στα πολλά που ειπώθηκαν, οι ιθύνοντες του συλλόγου παρουσίασαν το νέο λεωφορείο το οποίο θα μεταφέρει την ομάδα στα παιχνίδια που έρχονται.

Ντυμένο στα γαλανόλευκα του συλλόγου, το λεωφορείο - Ανόρθωση ήταν εκεί με τον κόσμο να το φωτογραφίζει έξω από το γήπεδο. 

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