Κύπριοι διαιτητές σε διοργανώσεις στο εξωτερικό

Το ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος Λιβάνου μεταξύ της Nejmeh SC - Al Ansar FC διαιτήτευσε διαιτητική ομάδα αποτελούμενη από πέντε Κύπριους διαιτητές. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή με βοηθούς τους Μάριο Καλογήρου και Γιώργο Χαραλάμπους. VAR ήταν ο Μάριος Χριστοφόρου και AVAR ο Ροβέρτος Κώστα.

Ο Νικόλας Λιοτατής διαιτήτευσε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που έγινε στο Σαλέρνο της Ιταλίας μεταξύ του Γερμανικού Πανεπιστημίου Wurzburg και του Πολωνικού Πανεπιστημίου Rzeszow.

Στο Σαλέρνο έγινε και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Futsal. Αγώνες της διοργάνωσης καθώς και τον τελικό διαιτήτευσε η διεθνής διαιτητής μας Ελένη Λαρίσα Αβραμιδου.













