Όταν το πάθημα έγινε μάθημα για τον Μπεργκ και το 2-0 έγινε το αγαπημένο του σκορ

Με το καλημέρα των πλέι οφ η Ομόνοια… υπέστη ισοπαλία σοκ! Σοκ διότι ενώ προηγείτο με 2-0 του Άρη, ισοφαρίστηκε σε 2-2!

Από εκείνο το παιχνίδι και μετά ακολούθησαν ακόμη τρία παιχνίδια, με Πάφος FC, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ!

Και στους τρεις αγώνες η Ομόνοια επικράτησε με το ίδιο σκορ, 2-0!

Κάλλιστα μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ έγινε μάθημα για τον Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος με μαεστρικό τρόπο κατάφερε να υπερασπιστεί το ισχυρό προβάδισμα που πήρε η ομάδα του στα υπόλοιπα τρία ματς!