Όταν το πάθημα έγινε μάθημα για τον Μπεργκ και το 2-0 έγινε το αγαπημένο του σκορ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Έπαθε και έμαθε ο Μπεργκ.
Με το καλημέρα των πλέι οφ η Ομόνοια… υπέστη ισοπαλία σοκ! Σοκ διότι ενώ προηγείτο με 2-0 του Άρη, ισοφαρίστηκε σε 2-2!
Από εκείνο το παιχνίδι και μετά ακολούθησαν ακόμη τρία παιχνίδια, με Πάφος FC, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ!
Και στους τρεις αγώνες η Ομόνοια επικράτησε με το ίδιο σκορ, 2-0!
Κάλλιστα μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ έγινε μάθημα για τον Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος με μαεστρικό τρόπο κατάφερε να υπερασπιστεί το ισχυρό προβάδισμα που πήρε η ομάδα του στα υπόλοιπα τρία ματς!