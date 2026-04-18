Με… δώρο η έβδομη στη λίστα του Ζάζα

Η ΑΕΚ έγινε η έβδομη ομάδα στην Κύπρο κόντρα στην οποία σκοράρει ο Ζάζα στο πρωτάθλημα.

Ο παίκτης της Πάφος FC εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το λάθος του Εκπολό και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του απέναντι στο συγκρότημα της Λάρνακας.

Πέραν της ΑΕΚ, ο Βραζιλιάνος φέτος σκόραρε απέναντι σε Ομόνοια Αραδίππου, Ε.Ν. Ύψωνα και Ακρίτα. Πέρσι είχε πετύχει συνολικά τρία γκολ στους δυο αγώνες κόντρα στην ΑΕΛ, ενώ σημείωσε τέρμα και σε βάρος Καρμιώτισσας και ΑΠΟΕΛ.