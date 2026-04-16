Ανάρτηση της Ομόνοιας για τον... μίστερ ασίστ Τάνκοβιτς

Ανάρτηση από την Ομόνοια για τον.... μίστερ ασίστ Μουαμέρ Τάνκοβιτς με αφορμή τη νέα ασίστ που έδωσε! Αναλυτικά:

«Ρεκόρ καριέρας σε ασίστ σημείωσε ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος με την πάσα που έδωσε στον Μαέ για το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ έφτασε τις 13 στο πρωτάθλημα, ενώ προλαβε να μοιράσει και άλλες δύο το περασμένο καλοκαίρι στην Ευρώπη με τη φανέλα της Πάφου, φτάνοντας έτσι συνολικά τις 15 μέσα στη σεζόν».