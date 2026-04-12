Κύπριοι, με διπλό στόχο, στον ΑΠΟΕΛ

Οι δαπάνες των τελευταίων χρόνων έφεραν την ομάδα της πρωτεύουσας σε τραγική οικονομική κατάσταση. Το καλοκαίρι λοιπόν, που βρίσκεται προ των πυλών, θα είναι αλλιώτικο για τους γαλαζοκίτρινους. Παχυλά συμβόλαια και αλόγιστες σπατάλες δεν χωράνε στον διαφαινόμενο μειωμένο προϋπολογισμό, ενώ οι Κύπριοι νεαροί και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές μπαίνουν σε πρώτο πλάνο.

Ο ΑΠΟΕΛ θα πορευτεί με κυπριακό κορμό με διπλό στόχο. Αφενός, να αναπτύξει παίκτες που θα βοηθήσουν την ομάδα εντός των τεσσάρων γραμμών και, αφετέρου, να μπει ξανά στην αγορά για πώληση ταλέντων που θα αποφέρουν έσοδα.

Α.Κ