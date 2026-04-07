Δεν ξεχωρίζει μεγέθη

Ο Χένινγκ Μπεργκ ρωτήθηκε μετά το τέλος του ντέρμπι στο ΓΣΠ, εάν η νίκη επί της Πάφου είναι ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του κυπέλλου. Νοουμένου ότι οι διώκτες της Ομόνοιας είχαν μεταξύ τους παιχνίδι το οποίο έληξε παρεμπιπτόντως στην ισοπαλία. Ο Νορβηγός προπονητής απάντησε πως κάθε νίκη έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει τους παίκτες και τον οργανισμό του κλαμπ σε εγρύγορση ενόψει της συνέχειας. Η αλήθεια είναι όμως πως κάθε απώλεια των από κάτω σε μία νίκη της Ομόνοιας, είναι ένα ακόμα βήμα προς τον στόχο. Και με βάση την εικόνα των πρασίνων, αυτό το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να χαθεί.