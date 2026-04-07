Σκάνδαλο στην Μπέτις με τον Ντεόσα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Σεβίλλη είχε επισκιαστεί από φήμες για μια πιθανή σχέση μεταξύ της Ντανιέλα Σάντσεθ, της μεγαλύτερης κόρης του Χοακίν, πρώην παίκτη και πλέον συμβούλου της Μπέτις, και του ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας Νέλσον Ντεόσα, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει προκύψει η φημολογία ότι η απουσία του οφείλεται σε εξωαγωνιστικά ζητήματα, όπως αναφέρει η ισπανική «Sport», τα οποία συμπίπτουν με τη φερόμενη σχέση του με τη Ντανιέλα. Επιπλέον, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής έχει εμφανιστεί συχνά σε νυχτερινά κέντρα της Σεβίλλης, ακόμη και μετά από αρκετές οδυνηρές ήττες.

Oι Σεβιγιάνοι πλήρωσε πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Μοντερέι. Ωστόσο, παρότι αρχικά είχε σημαντικό ρόλο, σταδιακά έχασε τη θέση του, καθώς ο Μάνουελ Πελεγκρίνι προτίμησε τους Σοφιάν Αμραμπάτ, Μαρκ Ρόκα και Σέρχι Αλτιμίρα στην ιεραρχία της ομάδας.

Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Europa League απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε μόλις 11 λεπτά. Από τότε, ο Κολομβιανός δεν έχει παίξει ούτε λεπτό στους αγώνες με τη Θέλτα, στη ρεβάνς με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο, ούτε και στη λευκή ισοπαλία με την Εσπανιόλ.

Οι φήμες... φουντώνουν, οι πρωταγωνιστές απαντούν

Μέχρι στιγμής, ούτε ο σύλλογος ούτε ο Χιλιανός τεχνικός έχουν σχολιάσει την υπόθεση, όμως η Ντανιέλα και ο Ντεόσα έχουν τοποθετηθεί μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο Instagram.

Πριν από λίγες ώρες, η νεαρή δημοσίευσε μια φωτογραφία της στην παραλία και πρόσθεσε ένα emoji χασμουρητού, αναφερόμενη σε όλο το σκάνδαλο στο οποίο έχει εμπλακεί. Παράλληλα, κοινοποίησε και μια ανάρτηση που έγραφε: «Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη δική τους ζωή, αλλά για τη δική σου έχουν ξεκάθαρη άποψη.»

Αντίθετα, ο 26χρονος μοιράστηκε ένα βίντεο σχολιάζοντας: «Είτε μιλούν καλά είτε άσχημα για σένα, αρκεί να μιλούν για σένα. Είναι καλή δημοσιότητα», προσθέτοντας και ένα ακόμη μήνυμα: «Στις μέρες μας θα μιλήσουν για οτιδήποτε». Συμπεριέλαβε επίσης ένα emoji χασμουρητού.

Athletiko.gr