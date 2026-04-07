ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπάει η «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Ουαλός

Ο Aaron Ramsey ανακοίνωσε σήμερα(7/4/2025) την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών, κλείνοντας μια καριέρα που συνδύασε ποιότητα, ηγετική παρουσία και μεγάλες στιγμές σε κορυφαίο επίπεδο. Ο Ουαλός μέσος, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη θητεία του στην Arsenal και την εθνική ομάδα της Ουαλίας, αποχωρεί από τα γήπεδα αφήνοντας πίσω του όχι μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά και έναν από τους πιο παράξενους και επίμονους μύθους του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Η λεγόμενη «κατάρα Ramsey» γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και γιγαντώθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με αυτή, κάθε φορά που ο Ramsey έβρισκε δίχτυα, κάποια διάσημη προσωπικότητα πέθαινε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η αρχή τοποθετείται τον Αύγουστο του 2009, όταν ο Ramsey σκόραρε με τη φανέλα της Arsenal και τρεις ημέρες αργότερα πέθανε ο Ted Kennedy. Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, νέο γκολ του Ουαλού συνδέθηκε χρονικά με τον θάνατο του Andrés Montes.

Το 2011 ήταν η χρονιά που η φήμη του φαινομένου εκτοξεύθηκε. Την 1η Μαΐου, ο Ramsey σκοράρει απέναντι στη Manchester United και την επόμενη ημέρα σκοτώνεται ο Osama bin Laden. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, μετά από γκολ σε ντέρμπι με την Tottenham, φεύγει από τη ζωή ο Steve Jobs, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, νέο τέρμα του Ουαλού συμπίπτει με τον θάνατο του Muammar Gaddafi. Η σύμπτωση αρχίζει να γίνεται αντικείμενο συζήτησης παγκοσμίως, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ενισχύουν τη διάδοσή της.

Το μοτίβο συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2012, ο Ramsey σκοράρει και την ίδια ημέρα πεθαίνει η Whitney Houston. Το 2013, μετά από γκολ του με την εθνική Ουαλίας, ακολουθούν οι θάνατοι των Ray Williams και Boris Berezovsky, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, τέρμα του στο Champions League συμπίπτει με τον θάνατο του Ken Norton. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2013, ο Ramsey σκοράρει ξανά και την ίδια ημέρα χάνει τη ζωή του ο Paul Walker.

Το 2014, η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν γκολ του Ramsey συνοδεύεται από τον θάνατο του Robin Williams, ενώ την ίδια χρονιά καταγράφεται και η χρονική σύμπτωση με τον Rubin Carter. Ωστόσο, η πιο «ανατριχιαστική» περίοδος ήρθε το 2016. Μέσα σε λίγες ημέρες, γκολ του Ουαλού συνέπεσαν με τους θανάτους του David Bowie και του Alan Rickman, δύο εμβληματικών μορφών της παγκόσμιας κουλτούρας, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκε και η σύμπτωση με την Nancy Reagan.

Τα επόμενα χρόνια η λίστα μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Το 2017, γκολ του Ramsey συνδέθηκαν χρονικά με τους θανάτους των Nicky Hayden και Roger Moore, αλλά και του Gregg Allman. Το 2018, μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι της Arsenal, οι φίλαθλοι επανέφεραν τον μύθο όταν πέθαναν ο Ken Dodd και ο Stephen Hawking.

Ακόμη και προς το τέλος της καριέρας του, το αφήγημα δεν σταμάτησε. Το 2025, γκολ του Ramsey στο Μεξικό με τη φανέλα της UNAM Pumas συνδέθηκε χρονικά με τον θάνατο του Giorgio Armani, αναζωπυρώνοντας για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από την «κατάρα».

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

