Θέλει τον Καμαβινγκά από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Λίβερπουλ

Έντονο παραμένει το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, για τον Εντουάρντο Καμαβινγκά. Ο Γάλλος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αρέσει πολύ στους «reds», οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν το προσεχές καλοκαίρι. Οι πληροφορίες μάλιστα, λένε πως η «βασίλισσα» είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησής του.

Όπως αναφέρει και η γαλλική «L’ Equipe», η Λίβερπουλ βρίσκεται σε κόκκινο… συναγερμό, μαθαίνοντας πως η Ρεάλ θέλει να πουλήσει τον Γάλλο το προσεχές καλοκαίρι. Πάντα βρισκόταν στα «ραντάρ» των «reds», όμως τώρα η μεταγραφή του μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο… εύκολα.

