Γκολ μετά από δύο μήνες!

Γκολ με το… καλησπέρα για την Ένωση!

Οι «βυσσινί» άνοιξαν το σκορ στο 2ο λεπτό του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, για την πρεμιέρα των play out.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ μετά από οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος για την ομάδα του Παραλιμνίου. Η Ένωση σκόραρε για τελευταία φορά στο πρωτάθλημα στις 19 Ιανουαρίου και πάλι κόντρα στην Ομόνοια Αρ. Το εν λόγω ματς έληξε 4-1 υπέρ των «περιστεριών».

Βέβαια, οι «βυσσινί» σκόραραν και πιο πρόσφατα και συγκεκριμένα στον αποκλεισμό από τον ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο (11/02).