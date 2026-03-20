Απόλυτα έτοιμος ο Εμπαπέ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Πιθανότατα θα είναι βασικός στο ντέρμπι της Μαδρίτης
Έτοιμος να επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ο Εμπαπέ!
Ο Γάλλος επιθετικός ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στο γόνατό του και αναγκάστηκε να απουσιάσει από αρκετά παιχνίδι της «βασίλισσας», ωστόσο πλέον είναι 100% έτοιμος να επιστρέψει.
Έχοντας αγωνιστεί για ένα 20λεπτο και στη μεσοβδόμαδη αναμέτρηση της Ρεάλ στην Αγγλία με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Εμπαπέ όπως όλα δείχνουν θα είναι βασικός στο κυριακάτικο ντέρμπι της Μαδρίτης (22/3, 22:00)!
Ο 27χρονος διανύει μία ακόμα εξαιρετική σεζόν, έχοντας 38 γκολ και 6 ασίστ στις 34 εμφανίσεις του.