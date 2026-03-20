Με… εμπόδια αλλά κατοστάρι

Για μία ομάδα που οι φίλαθλοί της είχαν ακόμη εφτά παιχνίδια στην Ευρώπη, άλλα δύο στο κύπελλο και άρα ένα επιπρόσθετο «κονδύλι», οι 111.360 που κόπηκαν στην α΄ φάση από την Ομόνοια αποτελούν ασφαλώς ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο. Το κατοστάρι ξεπεράστηκε πριν το τελευταίο παιχνίδι της α΄ φάσης απέναντι στον Ολυμπιακό. Απλώς, μετά το τέλος του αγώνα με τον συμπολίτη, βγήκε η… σούμα των εισιτηρίων που έκοψαν οι πράσινοι, σύμφωνα και με την ενημέρωση μετά το τέλος των αναμετρήσεων.

Και στα 13 παιχνίδια της α' φάσης η προσέλευση αντιστοιχεί σε 8.500 εισιτήρια ανά παιχνίδι. Στον α' γύρο κόπηκαν περισσότερα και ένας από τους λόγους που έγινε αυτό ήταν ότι είχε να δώσει εφτά ματς στην έδρα της. Συνολικά 60.880. Επίσης ήταν και το «αιώνιο» το οποίο ήταν το ματς με τον περισσότερο κόσμο (14.181). Στον β' γύρο ο αριθμός των εισιτηρίων στα έξι ματς που διεξήχθησαν έφτασε τις 50.448 και το ντέρμπι με τον Απόλλωνα ήταν αυτό που έσπασε το φράγμα των 10.000 και συγκεκριμένα κόπηκαν 12.864.

Θα μπορούσε να ήταν περισσότερη η προσέλευση, όμως υπήρξαν εμπόδια. Για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, μετά την είσοδό της στη League Phase του Conference League, «έστελναν» τα ματς του πρωταθλήματος σε καθημερινές μέρες και κυρίως Δευτέρες. Και έπαιξε ρόλο αυτό το κομμάτι αφού αλλιώς είναι οι αγώνες Σαββατοκύριακο και αλλιώς τις καθημερινές.

Επίσης, οι αλλοπρόσαλλες καιρικές συνθήκες, με το κρύο στους χειμερινούς μήνες, βάζουν σε σκέψεις τον κόσμο μιας και προτιμά να μείνει στη ζεστασιά, όσο και αν θέλει να πάει στο γήπεδο.

Μάλλον θα το ξεπεράσει

Η Ομόνοια μπαίνει στα πλέι οφ από την κορυφή και υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για τον κόσμο της. Είναι πέντε παιχνίδια στον δρόμο προς τον τίτλο που η παρουσία του αποτελεί έξτρα όπλο. Ήδη εκδόθηκαν πακέτα εισιτηρίων για τα πέντε ματς της β΄ φάσης, με τον πρώτο να είναι απέναντι στην Πάφο. Η λογική λέει πως θα ξεπεράσει το προηγούμενό της ρεκόρ που είναι 162.061.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α' ΓΥΡΟΣ

Με Ακρίτα: 5.640

Με ΑΕΚ: 7.897

Με ΑΕΛ: 8.286

Με Άρη: 8.307

Με Πάφος FC: 10.435

Με ΑΠΟΕΛ: 14.181

Με Ομόνοια Αρ.: 6.134

ΣΥΝΟΛΟ: 60.880

Β΄ ΓΥΡΟΣ

Με Εθνικό: 6.068

Με Ανόρθωση: 9.729

Με Ε.Ν. Ύψωνα: 8.558

Με Ένωση: 6.935

Με Απόλλωνα: 12.864

Με Ολυμπιακό: 6.294

ΣΥΝΟΛΟ: 50.448