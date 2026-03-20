Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

Τα αγωνιστικά δεδομένα στους πράσινους

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (21/03, 17:00) εκτός έδρας αγώνα, απέναντι στον Άρη, για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους πράσινους, υπολογίζεται πλέον ο Μασούρας, ενώ δεν πρόλαβαν οι Χρίστου και Οντουμπάντζο. Δεδομένα εκτός οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Άλφαμεγα Stadium» θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

Μαρκόφσκι: «Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Σατσιάς: «Πιστεύω πως μπορεί να είχαμε δύο πέναλτι, όχι ένα»

ΚΥΠΡΟΣ

Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ένωση και σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

ΟΜΟΝΟΙΑ

Απόλυτα έτοιμος ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

Με… εμπόδια αλλά κατοστάρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

Μπεργκ: «Θα το ξαναπώ, το κύριο μέλημα μας είναι η δική μας απόδοση»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Ετοιμάζει έκπληξη ο Γκαρσία;

ΑΠΟΕΛ

Γκολ μετά από δύο μήνες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Λίβερπουλ: «Είμαστε αηδιασμένοι από την απάνθρωπη και δειλή ρατσιστική συμπεριφορά στον Κονατέ»

ΔΙΕΘΝΗ

Εβάντρο: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Χωρίς Ρονάλντο στα φιλικά του Μαρτίου η Πορτογαλία

ΔΙΕΘΝΗ

Άγγιξε το μετάλλιο ο Π. Χριστοδουλίδης στο Grand Slam της Τιφλίδας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Οι ενδεκάδες στο Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη