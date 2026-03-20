Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (21/03, 17:00) εκτός έδρας αγώνα, απέναντι στον Άρη, για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους πράσινους, υπολογίζεται πλέον ο Μασούρας, ενώ δεν πρόλαβαν οι Χρίστου και Οντουμπάντζο. Δεδομένα εκτός οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Άλφαμεγα Stadium» θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.