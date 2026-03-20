Χωρίς Ρονάλντο στα φιλικά του Μαρτίου η Πορτογαλία

Aντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν βρίσκεται στις κλήσεις του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στα φιλικά παιχνίδια των Ιβήρων απέναντι στο Μεξικό (28/03) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (31/03).

Από την αποστολή απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Όλα τα υπόλοιπα «βαριά χαρτιά» της Πορτογαλίας βρίσκονται στις κλήσεις.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες

Ντιόγκο Κόστα, Ρούι Σίλβα, Ζοσέ Σα.

Αμυντικοί

Ματέους Νούνες, Ζοάο Κανσέλο, Ντιόγκο Νταλότ, Νούνο Μέντες, Γκονσάλο Ινάσιο, Ρενάτο Βέιγκα, Αντόνιο Σίλβα, Τόμας Αραούχο.

Μέσοι

Ρούμπεν Νέβες, Σάμου Κόστα, Ματέους Φερνάντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Ροντρίγκο Μόρα, Πέδρο Γκονσάλβες.

Επιθετικοί

Ρικάρντο Ορτα, Πέδρο Νέτο, Γκονσάλο Γκέδες, Ραφαέλ Λεάο, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, Τρινκάο, Ζοάο Φέλιξ, Γκονσάλο Ράμος.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

