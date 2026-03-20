Χωρίς Ρονάλντο στα φιλικά του Μαρτίου η Πορτογαλία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στα φιλικά παιχνίδια των Ιβήρων απέναντι στο Μεξικό (28/03) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (31/03).

Από την αποστολή απουσιάζει, όπως αναμενόταν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Όλα τα υπόλοιπα «βαριά χαρτιά» της Πορτογαλίας βρίσκονται στις κλήσεις.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες

Ντιόγκο Κόστα, Ρούι Σίλβα, Ζοσέ Σα.

Αμυντικοί

Ματέους Νούνες, Ζοάο Κανσέλο, Ντιόγκο Νταλότ, Νούνο Μέντες, Γκονσάλο Ινάσιο, Ρενάτο Βέιγκα, Αντόνιο Σίλβα, Τόμας Αραούχο.

Μέσοι

Ρούμπεν Νέβες, Σάμου Κόστα, Ματέους Φερνάντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Ροντρίγκο Μόρα, Πέδρο Γκονσάλβες.

Επιθετικοί

Ρικάρντο Ορτα, Πέδρο Νέτο, Γκονσάλο Γκέδες, Ραφαέλ Λεάο, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, Τρινκάο, Ζοάο Φέλιξ, Γκονσάλο Ράμος.