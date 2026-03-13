Κλήσεις που φέρνουν ερωτήματα…

Πολλά και τα ερωτήματα που εκφράζονται. Και δεν μπορείς να τους δώσεις απάντηση. Αναφερόμαστε στις επιλογές παικτών για να συγκροτήσουν τις Εθνικές ομάδες, κυρίως αυτές των Κ19 και Κ21 που είναι στον προθάλαμο των ανδρικών ομάδων.

Και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που φέρνει μουρμούρα που στην πλειονότητά της είναι δικαιολογημένη. Όταν μάλιστα παίκτες που μετέχουν στα ρόστερ πρώτων ομάδων, δεν παίρνουν κλήση, αυτόματα αναρωτιέσαι ποια είναι τα κριτήρια επιλογής.

Ο εκάστοτε προπονητής αυτών των Εθνικών ομάδων, συνήθως είναι παντού και κάτι ξέρει περισσότερο. Όμως κάποιοι παίκτες, δικαιούνται να αισθάνονται αδικημένοι.

Δεν έπρεπε οι παίκτες που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές με τις ομάδες τους, σε επίπεδο Nέων, να παίρνουν κλήση; Υπάρχουν παίκτες που είναι έτοιμοι και ήδη αγωνίζονται σε επίπεδο πρώτης ομάδας αλλά δεν έχουν πάρει κλήση; Έγιναν κλήσεις παικτών που έχουν πολύ λιγότερες συμμετοχές;

Είναι ερωτήματα που «βασανίζουν». Και δεν βοηθούν οι μεμψιμοιρίες. Αυτές οι ηλικίες ποδοσφαιριστών είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον του κύπριου ποδοσφαιριστή.

Σε τέτοιες διοργανώσεις πρέπει να συμμετέχουν αυτοί που έδειξαν πως με τη δουλειά τους αξίζουν να βρίσκονται εκεί. Αυτές οι διοργανώσεις γίνονται για να στηριχθεί ο Κύπριος παίκτης. Να τεσταριστεί η ποιότητα του. Να επιβραβευτεί η δουλειά του. Τουλάχιστον έτσι γίνεται σε μεγάλες χώρες και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται και στο γήπεδο.

Χ.Χ