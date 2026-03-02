Το VAR δεν φτάνει…

Τα εξόφθαλμα και μεγάλα λάθη περνούν πλέον από το μικροσκόπιο του VAR και σε πολλές περιπτώσεις διορθώνονται. Όμως, τι γίνεται με τη γενικότερη στάση των διαιτητών στο γήπεδο, η οποία αναμφισβήτητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για το είδος του παιχνιδιού που βλέπουμε; Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από διαιτητές με ισχυρή προσωπικότητα, που να είναι άνετοι στον αγωνιστικό χώρο και να αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί, χωρίς να είναι συνέχεια με το σφυρί στο στόμα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε σε κάποιο βαθμό τέτοιους ρέφερι αλλά αν οι Κύπριοι διαιτητές πρέπει να διδαχθούν κάτι από τους ξένους που έρχονται στο νησί μας είναι αυτά τα στοιχεία. Διαιτησίες σαν του Ματέο Μαρκέτι, ο οποίος διηύθυνε το ντέρμπι «αιωνίων», πρέπει να αποτελούν μάθημα για όλους…

Α.Σ.