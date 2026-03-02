Ξανά σε βάρος της Ομόνοιας ο Ροντρίγκες, πρώτο εκτός

Ο Γκάρι Ροντρίγκες στο 37’ άνοιξε το σκορ για λογαριασμό του Απόλλωνα απέναντι στην Ομόνοια.

Είναι το δεύτερο γκολ του κόντρα στους πράσινους αφού είχε σκοράρει και στην εντός έδρας νίκη (2-0) των γαλάζιων κόντρα στους πράσινους.

Το σημερινό (02/03) ήταν το πέμπτο γκολ του με τη φανέλα του Απόλλωνα και το πρώτο που πετυχαίνει εκτός του σταδίου «Αλφαμέγα».

Είχε σκοράρει επίσης στα εντός έδρας νικηφόρα παιχνίδια με Πάφο FC (2-1), ΑΠΟΕΛ (2-1) και Ακρίτα (4-0).