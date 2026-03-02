ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξανά σε βάρος της Ομόνοιας ο Ροντρίγκες, πρώτο εκτός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξανά σε βάρος της Ομόνοιας ο Ροντρίγκες, πρώτο εκτός

Ο Γκάρι Ροντρίγκες στο 37’ άνοιξε το σκορ για λογαριασμό του Απόλλωνα απέναντι στην Ομόνοια.

Είναι το δεύτερο γκολ του κόντρα στους πράσινους αφού είχε σκοράρει και στην εντός έδρας νίκη (2-0) των γαλάζιων κόντρα στους πράσινους.

Το σημερινό (02/03) ήταν το πέμπτο γκολ του με τη φανέλα του Απόλλωνα και το πρώτο που πετυχαίνει εκτός του σταδίου «Αλφαμέγα».

Είχε σκοράρει επίσης στα εντός έδρας νικηφόρα παιχνίδια με Πάφο FC (2-1), ΑΠΟΕΛ (2-1) και Ακρίτα (4-0).

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η μπίλια στο «Χ» και η Ομόνοια κρατά την απόσταση ασφαλείας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο λόγος της ακύρωσης του τέρματος της Ομόνοιας κόντρα στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

To έκανε και πάλι με Απόλλωνα ο Τάνκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξανά σε βάρος της Ομόνοιας ο Ροντρίγκες, πρώτο εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πού μπορεί να λείψει ο «καρτάκιας» της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόβλημα με Μασούρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Πρασίνισαν το ΓΣΠ οι Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αλλάζει παντελώς το ποδοσφαιρικό σκηνικό στην Αγγλία, «εξασφαλίζουν» challenges οι προπονητές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενημέρωση για Άιτινγκ-Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο ντέρμπι!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εκτός αποστολής Σεμέδο - Άιτινγκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Ομόνοιας στο ντέρμπι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποτυχία αλλά έχει και άλλο στόχο

ΑΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη