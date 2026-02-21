Εξέλιξη με Σα Πίντο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση για τον πρώην τεχνικό του ΑΠΟΕΛ...

Ο Πορτογάλος προπονητής Ρικάρντο  Σα Πίντο, που στο παρελθόν είχε καθίσει  στον πάγκο των ΟΦΗ και Ατρομήτου-μεταξύ άλλων-, απολύθηκε από την ομάδα του Ιράν Εστεγκλάλ (Ιράν). 

 Σε ανακοίνωσή της, η ιρανική ομάδα ευχαρίστησε τον προπονητή για τις «προσπάθειές» του, τονίζοντας ότι του δόθηκε «όλη η υποστήριξη». Ωστόσο, τα αποτελέσματα «δεν ήταν σύμφωνα» με τους στόχους της Εστεγκλάλ.

 «Ο αποκλεισμός από τις ασιατικές διοργανώσεις, που ήταν μία από τις κύριες προτεραιότητες της σεζόν, ακολούθησε τη δυσαρέσκεια των οπαδών και της διοίκησης του συλλόγου, και δεν υπήρχε σαφές όραμα βελτίωσης καθώς οι εγχώριες διοργανώσεις συνεχίζονταν», αναφέρει η ανακοίνωσε. 

 Η Εστεγκλάλ επεσήμανε επίσης «ορισμένες αντισυμβατικές επικοινωνιακές προκλήσεις εκ μέρους του προπονητικού επιτελείου που δημιούργησαν συγκρούσεις με τη διοίκηση» και κατέστησαν τη συνέχιση της σχέσης «δύσκολη».

Διαβαστε ακομη