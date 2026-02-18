Το μυστικό της Ομόνοιας σε μια φράση

Η δήλωση του Χένινγκ Μπεργκ ότι «θα χρειαστεί σίγουρα συγκεκριμένος προγραμματισμός» δεν ήταν μια τυπική απάντηση σε ερώτηση για το ροτέισιον ενόψει των επόμενων αγώνων. Ήταν η ουσία της φετινής Ομόνοιας.

Ο Νορβηγός προπονητής έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν αφήνει στην τύχη: διαχείριση ρόστερ, στρατηγική χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών, ξεκάθαρο πλάνο ανά διοργάνωση.

Αυτή η προσήλωση στον σχεδιασμό είναι που επιτρέπει στο Τριφύλλι να βρίσκεται στα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης του Conference League και ταυτόχρονα στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο «συγκεκριμένος προγραμματισμός» είναι η βάση πάνω στην οποία κτίστηκε και πορεύεται η φετινή επιτυχία της Ομόνοιας.

