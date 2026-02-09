Απίστευτα πράγματα στο «Αλφαμέγα», τρία πέναλτι σε μερικά λεπτά!

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία πέναλτι κτυπήθηκαν μόλις σε λίγα λεπτά στο παιχνίδι στο «Αλφαμέγα», στον αγώνα μεταξύ του Άρη και της Ανόρθωσης, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan!

Έχουμε και λέμε, στο 16, σφυρίχτηκε πέναλτι για την Ανόρθωση, σε ανατροπή του Γκόλτσον στον Φουρτάδο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σένσι, ο οποίος νικήθηκε από τον Άλβες. Ωστόσο ο Γιαγκό, ο οποίος έδιωξε την μπάλα μετά την απόκρουση του Βραζιλιάνου, είχε μπει στη μεγάλη περιοχή πριν την εκτέλεση του πέναλτι.

Έτσι, ο διιαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης υπέδειξε επανάληψη, με τον Σένσι να ευστοχεί. Ωστόσο, ο παίκτης της Ανόρθωσης κτύπησε δύο φορές την μπάλα στην εκτέλεση και έτσι υποδείχθηκε επανάληψη!

Στο 22’ λοιπόν ο Σένσι πήρε για τρίτη φορά την μπάλα, την έστησε στην άσπρη βούλα, εκτέλεσε, με τον Άλβες να αποκρούει για δεύτερη φορά!