Όταν βιαζόμαστενα κρίνουμε κάποιον

«Μας ποιος είναι αυτός; Πάλι πειράματα κάνει ο Κίρζης...», μονολόγησαν οι φίλοι του Απόλλωνα. Ένα 40ήμερο μετά, ο Αργεντίνος προπονητής είναι αλάνθαστος στο πρωτάθλημα (έξι στα έξι) και έχει πανηγυρίσει και δύο προκρίσεις στο κύπελλο, με τους κυανόλευκους να είναι στην τετράδα.

Εκεί που έμοιαζε χαμένη η χρονιά, είναι από τις λίγες που έχουν ανοικτά και τα δύο μονοπάτια για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι μία απόδειξη πως βιαζόμαστε να κρίνουμε κάποιον πριν καν να δούμε το έργο του. Σίγουρα, ανέβηκαν κάποιοι παίκτες, όμως, για να συμβεί αυτό, ο Λοσάδα έβαλε τη σφραγίδα του. Και μπορεί να είναι λίγο χρόνο στον πάγκο, έχει όμως κερδίσει άπαντες...

Χ.Χ