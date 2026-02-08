Κριστιάνο, δεν μας παρατάς;

Έκανε, λέει, απεργία ο Κριστιάνο στην πασίγνωστη και ιστορική ποδοσφαιρικά (λέμε τώρα) Αλ Νασρ διότι, άκουσον άκουσον, ο Αλ-Ουαλίντμ, σπόνσορας της «μισητής» αντιπάλου Αλ Χιλάλ, έχει βαλθεί να την κάνει υπερδύναμη αγοράζοντας τον έναν αστέρα μετά τον άλλο. Βασικά, ο Πορτογάλος τρελάθηκε.

Σου λέει, μα πάμε καλά; Να δυναμώσει η Αλ Χιλάλ και εμείς να μείνουμε στον άσο; Δεν κατεβαίνει λοιπόν στα παιχνίδια ο Κριστιάνο. Αφού έτσι είστε, τους λέει, δεν θα παίζω! Να δούμε πού θα καταλήξετε χωρίς εμένα.

Εμείς, προφανώς τασσόμαστε υπέρ και αλληλέγγυοι σε κάθε είδους απεργό. Ανεξάρτητα αν αυτός αμείβεται με 550.000 ευρώ μεροκάματο και θεωρεί ότι το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται είναι η Premier League του πετρελαίου. Με τον Κριστιάνο λοιπόν!!

ΨΑΛ