Έτσι να κριθεί ο Μαρτίνς…

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο Ούγκο Μαρτίνς έχει φέρει αέρα αισιοδοξίας στις τάξεις της ΑΕΛ, όχι επειδή η ομάδα κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα του κυπέλλου αλλά λόγω του συνολικού έργου του μέχρι στιγμής, που αποτυπώνεται στην αγωνιστική εικόνα και τη νοοτροπία των γαλαζοκιτρίνων.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου θα ανανεωθεί αυτόματα, είτε η ομάδα μπει στην εξάδα είτε κατακτήσει το κύπελλο. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι το έργο του πρέπει να κριθεί συνολικά, ώστε στην ΑΕΛ να ληφθεί η ανάλογη απόφαση.

Διότι η τελική θέση μιας ομάδας ή η κατάκτηση ή μη ενός στόχου μπορεί να κριθεί από συγκυρίες. Αν στην ΑΕΛ, βάζοντας όλα τα δεδομένα στη ζυγαριά, διαπιστώσουν ότι ο 48χρονος κόουτς είναι ο άνθρωπος που σιγά-σιγά μπορεί να εδραιώσει την ομάδα στα ψηλά στρώματα, τότε το «αποτέλεσμα» δεν διαδραματίζει τόσο καθοριστικό ρόλο.

Α.Σ