Οι τρεις που δεν ξέρουν τι θα πει ήττα και ο... κίνδυνος

Η Νέα Σαλαμίνα στη Β΄ Κατηγορία, από τα αρχικά στάδια του πρωταθλήματος φάνηκε να μην έχει... αντίπαλο. Οι ερυθρόλευκοι έχουν απολογισμό 15 νίκες και μόλις δύο ισοπαλίες, κρατώντας το αήττητό τους.

Δεν είναι όμως η μοναδική ομάδα που υπερηφανεύεται για αυτό το κατόρθωμα.

Είναι και δύο στη Γ΄ Κατηγορία. Η μία είναι η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας (14-3-0) και ο άλλος είναι ο Ερμής Αραδίππου (11-6-0).

Να σημειωθεί πάντως που συγκρούονται το προσεχές Σάββατο (31/01) και υπάρχει ο... κίνδυνος, μία να γευτεί για πρώτη φορά το πικρό ποτήρι.

Χ.Χ