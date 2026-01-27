ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κίνηση του Άρη που αξίζει χειροκρότημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κίνηση του Άρη που αξίζει χειροκρότημα

Μια ιδιαίτερα αξιέπαινη δράση υλοποίησε ο Άρης στο Κυριακάτικο (25/1) παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια

Αναλυτικά η ενημέρωση από την «Ελαφρά Ταξιαρχία»:

Ως μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) του Άρης Λεμεσού και του χορηγού μας In2bet, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τυφλών, προσφέραμε ειδική, ζωντανή ακουστική περιγραφή του αγώνα Άρης- Ομόνοια, σε φιλάθλους με προβλήματα όρασης.

Με τη στήριξη της In2bet, μια ομάδα φιλάθλων με προβλήματα όρασης είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί στον αγώνα και να παρακολουθήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού μέσω ζωντανής ακουστικής περιγραφής, ενώ βρισκόταν στο γήπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου, μετά την πρώτη διοργάνωση ζωντανής ακουστικής περιγραφής κατά τον ιστορικό πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του Άρη κόντρα στη Νέφτσι.

Ως Άρης, συνεχίζουμε να προωθούμε τη συμπερίληψη και να καθιστούμε το ποδόσφαιρο πιο προσβάσιμο σε όλους. Η In2bet παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν την προσβασιμότητα και φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λυών στο πλευρό του ΠΑΟΚ και των οπαδών του!

Ελλάδα

|

Category image

Κλειστή η κερκίδα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium!

Ελλάδα

|

Category image

Την έπαθε για πρώτη φορά

ΑΕΛ

|

Category image

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανοίγει η πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να φύγουν τέσσερις

Ελλάδα

|

Category image

Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Η θλίψη στον ΠΑΟΚ είναι τεράστια, η σκέψη μας στις οικογένειες»

Ελλάδα

|

Category image

Αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σε συνθήκη εκτάκτου ανάγκης ο Παναθηναϊκός, κατεβαίνει με 16-17 παίκτες κόντρα στη Ρόμα!

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Η σκέψη μας είναι στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΠ: Επιστολές Λοϊζίδη σε ΠΑΟΚ και ΕΠΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κύπρος καλεί Κάστανο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα μηνύματα των ομάδων μας για την τραγωδία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

100 παιχνίδια με Μπεργκ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θρήνος για το δυστύχημα στη Ρουμανία: Κεράκια και κασκόλ έξω από την Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη