Η κίνηση του Άρη που αξίζει χειροκρότημα

Αναλυτικά η ενημέρωση από την «Ελαφρά Ταξιαρχία»:

Ως μέρος μιας κοινής πρωτοβουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) του Άρης Λεμεσού και του χορηγού μας In2bet, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τυφλών, προσφέραμε ειδική, ζωντανή ακουστική περιγραφή του αγώνα Άρης- Ομόνοια, σε φιλάθλους με προβλήματα όρασης.

Με τη στήριξη της In2bet, μια ομάδα φιλάθλων με προβλήματα όρασης είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί στον αγώνα και να παρακολουθήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού μέσω ζωντανής ακουστικής περιγραφής, ενώ βρισκόταν στο γήπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου, μετά την πρώτη διοργάνωση ζωντανής ακουστικής περιγραφής κατά τον ιστορικό πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του Άρη κόντρα στη Νέφτσι.

Ως Άρης, συνεχίζουμε να προωθούμε τη συμπερίληψη και να καθιστούμε το ποδόσφαιρο πιο προσβάσιμο σε όλους. Η In2bet παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν την προσβασιμότητα και φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι.